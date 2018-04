El escandalizado tuit de Pepa Bueno exigiendo explicaciones a Catalá tras lo que dijo sobre el juez que pidió la absolución de 'La Manada'

La periodista de la Cadena Ser Pepa Bueno ha pedido explicaciones urgentes al ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ha tirado la piedra y ha escondido la mano con el juez Santiago González, el magistrado que emitió un voto particular a favor de la absolución de los acusados, aludiendo a argumentos como el ambiente de "jolgorio" en el que se desarrolló el suceso.

Según Catalá, "todos saben que este juez tiene algún problema singular", por lo que "me sorprende que el Consejo no actúe". No obstante, Catalá no ha entrado a profundizar a qué "problemas" se refiere, aunque sí ha dejado caer —eso sí— que "todos lo saben" y que tiene "algunos expedientes ya abiertos".

El Ministro de Justicia no puede tirar la piedra y esconder la mano. Dice que el juez del voto particular de La Manada tiene "problemas personales" que provocan "resultados singulares" . Esto tienen que aclararlo urgentemente porque ese juez está administrando justicia. https://t.co/MTcq8DlVYp — Pepa Bueno (@PepaBueno) 30 de abril de 2018

Las palabras de Bueno han generado centenares de 'me gusta' en cuestión de pocos minutos, así como decenas de comentarios:

El problema es que aunque haga una explicación esta será al estilo M.Rajoy. Osea yo no sabia nada de la caja B del PP.

Pero ya ve como los Ministros del Reino Unido, dimiten por esconder información, no pagar una multa de trafico o llegar 2 minutos tarde al parlamento. — Atraco a la Pension (@atracopension) 30 de abril de 2018

Un flipe lo del ministro — Rocío GG (@GarcaRoco) 30 de abril de 2018

El juez tendrá problemas, pero el ministro de justicia no hay por donde cogerlo.

Nos pinta un panorama muy tranquilizador...

Ya está tardando en dimitir... — Pitágorras (@pitagorras) 30 de abril de 2018

Madre mía, en que manos estamos... — El Profe Miguel (@El_Profe_Miguel) 30 de abril de 2018

¡¡¡Tremendo ese comentario!!!

A mi me enseñaron que los problemas personales en el trabajo se dejaban en la puerta antes de entrar.

¿Hasta cuando soportar que altos mandos en responsabilidades no sean responables de sus actos? — Ana Maria S. Serrano (@amariass) 30 de abril de 2018

