La conversación de WhatsApp que esconde una increíble historia

Un usuario de Twitter llamado @NessIGuess ha publicado una conversación de WhatsApp que ha llamado la atención de muchos usuarios por la historia que hay detrás.

"He llegado a un momento de mi vida en el que ya no me sorprendo por nada", cuenta en Twitter, y adjunta una serie de capturas de pantalla en la que mantiene una hilarante conversación.

En el texto se puede apreciar cómo describe su situación desde el asiento de un autobús.

He llegado a un momento de mi vida en el que ya no me sorprendo por nada. pic.twitter.com/aG3RnXbwsa — Ness I Guess (@NessIGuess) 30 de abril de 2018

Horas después, el propio usuario ha informado sobre la aventura de su interlocutor: "Vengo a informaros de que el autobús arrancó porque el conductor estaba dentro, esta persona a la que mantendremos en el anonimato SE ESCONDIÓ y esperó a que se empezara a subir gente como para bajarse sin llamar la atención y volver a su casa".

Vengo a informaros de que el autobús arrancó porque el conductor estaba dentro, esta persona a la que mantendremos en el anonimato SE ESCONDIÓ y esperó a que se empezara a subir gente como para bajarse sin llamar la atención y volver a su casa. https://t.co/njz5j2W4sQ — Ness I Guess (@NessIGuess) 30 de abril de 2018

Y además, ha compartido una segunda parte de la conversación.

Drama en Alsa. Parte 2. pic.twitter.com/24HngltfWD — Ness I Guess (@NessIGuess) 30 de abril de 2018