Netanyahu asegura que Irán está desarrollando un "programa nuclear secreto"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu , reveló hoy documentos que supuestamente muestran que Irán tiene un programa armamentístico nuclear secreto y aseguró que Teherán está engañando al mundo, en referencia al acuerdo de 2015 que limita su programa atómico

"Irán miente", dijo Netanyahu desde el Ministerio de Defensa en Tel Aviv en una comparecencia ante los medios, en la que afirmó que Israel ha "compartido" los archivos nucleares de Irán con los EEUU y estos han confirmado su "autenticidad".

El jefe de Gobierno presentó lo que aseguró que son las copias de documentos iraníes originales obtenidos por los servicios de inteligencia: 55.000 páginas y archivos en 183 CD a los que se refirió como el "archivo atómico secreto iraní" que estaría oculto en un almacén en el distrito de Shorabad, en el sur de Teherán.

"Sabemos desde hace años que Irán tenía un programa nuclear secreto, llamado Proyecto Amad, ahora podemos demostrar que este era un programa completo para diseñar, construir y probar armas nucleares. También podemos demostrar que Irán está guardando en secreto material del Proyecto Amad para utilizarlo cuando quiera para desarrollar armas nucleares", denunció Netanyahu.

El objetivo del proyecto, aseguró, es "diseñar, producir y probar cinco cabezas nucleares cada una con 10 kilotones de TNT para su integración en un misil", lo que, añadió, "es como si se ponen cinco bombas de Hiroshima en un misil balístico".

Irán "autorizó, inició y fundó el proyecto Amad", dijo Netanyahyu y agregó que "estos archivos prueban de manera concluyente que Irán miente descaradamente cuando dice que nunca tuvo un programa de armas nucleares". Netanyahu mostró copias de las carpetas y CD en los que se obtuvo la información y realizó una presentación en la que incluyó vídeos, fotos y documentos del archivo secreto.

Netanyahu, durante su rueda de prensa de hoy.

El primer ministro de Israel, mostrando los archivos y CD en los que fundamenta su acusación.

Netanyahu, explicando los supuestos avances del programa nuclear iraní.

El anuncio tiene lugar un día después de la visita a Israel del secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, y cuando se acerca el 12 mayo, fecha límite que ha puesto el presidente estadounidense, Donald Trump, para anunciar si abandona o no el pacto.

יש לעצור את איראן. יש למנוע את שאיפתה להשיג נשק גרעיני. יש לבלום את תוקפנותה. אנו מחוייבים לבלום אותה ביחד.



Iran must be stopped. Its quest for nuclear bombs must be stopped. Its aggression must be stopped, and we're committed to stopping it together. pic.twitter.com/cLijFxa8fJ