Un desgarrador tuit resume en pocas palabras la violencia de género en España

La tuitera @anisbaron se ha sumado a la iniciativa #Cuéntalo, que ha surgido a raíz de la sentencia de 'La Manada' y a través de la cual numerosas usuarias están contando episodios sobre acoso y malos tratos que han vivido en su vida.

Probablemente el tuit de @anisbaron sea uno de los más duros que se lean con este hashtag. En él cuenta la experiencia de su madre: "Déjame, no quiero saber nada más de ti, olvídame, esto ha terminado. Dos semanas más tarde, asesinada a manos de su ex pareja. Lo cuento yo porque mi madre ya no puede".

Déjame, no quiero saber nada más de ti, olvídame, esto ha terminado.

Dos semanas más tarde, asesinada a manos de su ex pareja.

Lo cuento yo porque mi madre ya no puede. #cuéntalo — Ani ☁ (@anisbaron) 28 de abril de 2018

El tuit ha recibido numerosas respuestas apoyando a la joven y acumula ya más 15.000 retuits y 24.000 'me gusta'.