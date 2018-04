Un exlíder sindical de la Policía: "No fue violación, ni abuso, fue una orgía promovida por ella"

José Manuel Sánchez Fornet, ex secretario general del SUP (Sindicato Unificado de Policía), ha realizado unas declaraciones sobre la víctima de La Manada que han sido muy criticadas en Twitter.

"Es una denuncia falsa de un acto consentido que por la presión social dos jueces han convertido en una condena mal razonada", explica el exdirigente del SUP en un artículo publicado en confidencialandaluz.com.

"Ni violación ni abuso. Orgía consentida y tras ser abandonada y robarle el móvil decidió denunciar", ha escrito.

Tras las críticas recibidas, Fornet ha cargado contra aquellos que lo han increpado en redes, a los que califica de "jauría". "Quienes quieren que la palabra de una mujer sea bastante para condenar a carcel a un hombre sin derecho a defensa son machistas por muchas tetas que tengan", ha escrito.

Pues señore/as de la jauría, a mi nadie me va a convencer de militar en otra cosa que no sea la igualdad. Quienes quieren que la palabra de una mujer sea bastante para condenar a carcel a un hombre sin derecho a defensa son machistas por muchas tetas que tengan.

Además, ha cambiado su nombre en Twitter y ha añadido las etiquetas "No es no" y "Sí es sí". Y ha asegurado que los que lo critican en redes son "nazicatalas".

He cambiado el hastag de mi avatar porque están viniendo las ratas naZicatalanas vomitando su odio y no quiero perjudicar a mis compatriotas. Hay zahúrda para todo/as

Y prosigue:

Esto... no os quier ofender pero por mucho que ladréis y espumeis como alimañas rabiosas... no fue violación, ni abuso, fue una orgia promovida por ella y una denuncia falsa. Así consta en las pruebas del sumario. Condenados por miedo a la presión social.

En redes, muchos han cargado con dureza estas palabras y muchos han calificado las palabras de Fornet como "lo más grave que he leído estos días".

Este tuit del conocido policía nacional y exlíder del sindicato mayoritario SUP se me había escapado. De lo más grave que he leído estos días. pic.twitter.com/LanqNXwAMY