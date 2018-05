Aitana borra unas fotos por las críticas y Cepeda sorprende al defenderla semidesnudo

Aitana Ocaña tiene ya más de 960.000 seguidores en Instagram y la joven no para de subir contenido desde que ha salido de la academia de Operación Triunfo. Lo malo de tanta popularidad es que las críticas no siempre son buenas y hay muchos trolls machistas en la red. Este lunes, Aitana se ha dado cuenta de ello cuando ha tenido que borrar dos fotos en bikini por las críticas que ha recibido por su supuesta delgadez.

La triunfita suele recibir el cariño de sus fans, pero su delgadez esta vez fue objeto de muchas críticas. Hubo incluso personas que la culparon de promover desórdenes alimenticios.

La cantante de Lo Malo reaccionó borrando las imágenes y con un tuit en el que explicaba que borró el post "por el simple hecho de que vi algunos directs que me dolieron mucho. Tocando temas que a mi me duelen mucho. Ha sido el momento supongo. ¡Gracias a todos por los comentarios bonitos que han sido muchos más!".

Holi! Borré el post por el simple hecho de que vi algunos directs que me dolieron mucho! Tocando temas que a mi me duelen mucho. Ha sido el momento supongo. ¡Gracias por todos los comentarios bonitos que han sido muchos más!

Su querido amigo y compañero del alma en la academia, Luis Cepeda, ha salido al rescate de Aitana con una publicación en Twitter en la que sale semidesnudo y escribe: "Vengo a recordaros que hagáis lo que os salga de los bemoles, que va a ser criticado aunque sea una foto en bikini o enseñando medio culo y que la gente que os quiere va a seguir ahí".

La reacción de sus seguidores en las redes ha sido volcarse con ella y algunos influencers, como La Vecina Rubia, le han mostrado su total apoyo. El hashtag #ContigoAitana se hizo viral en pocas horas.

¡De nada! La volveré a subir supongo! Ha sido el momento y que creo que hay temas y enfermedades muy graves como para soltar cosas a la ligera, con cosas así no se juega, supongo que me tengo que acostumbrar y quedarme siempre con lo bonito que es lo importante🌟

Tachar a Aitana de tener trastornos alimenticios después de haber visto en el directo de OT día a día que come y no poco. Hay cuerpos delgados, gordos, con o sin celulitis. Mil tipos de constituciones. Todos aptos. Respeto, por favor, y con este tema todavía más. #ContigoAitana

Aitana es una chica delgada y no tiene que pedir permiso ni perdón por su cuerpo, tampoco que justificar ni probar que no sufre un trastorno de la alimentación. Ella no promueve nada más que la libertad de mostrarse tal cual es. No te borres más, @Aitana_ot2017 #ContigoAitana