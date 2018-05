EEUU apoya a Israel y la UE apela al OIEA tras las acusaciones de Netanyahu contra Irán

La acusación sobre un supuesto programa nuclear "secreto" de Irán por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha recibido el apoyo total de EEUU, que dio validez a las revelaciones, mientras la Unión Europea (UE) recordó cauta que el OIEA (el Organismo Internacional de Energía Atómica) no ha cuestionado el cumplimiento de Irán de sus compromisos.

"Puedo confirmar que los documentos son reales; son auténticos", dijo el secretario de Estado de EEUU y exdirector de la CIA, Mike Pompeo, para quien Teherán "ha mentido repetidamente al OIEA" y "ha mentido sobre su programa a los seis países con los que negoció" el acuerdo nuclear de 2015: EEUU, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania.

Cuando se acerca la fecha en la que el presidente de EEUU, Donald Trump, anuncie si se mantiene en el pacto o no, el 12 de mayo, Pompeo puso en duda "la buena fe" y la "transparencia" iraní sobre un acuerdo calificado en su momento de un éxito de la comunidad internacional que sacaba a Irán de su aislamiento.

Muy crítico con el acuerdo, Trump afirmó tras conocer las revelaciones que "no es aceptable". "Lo que hemos aprendido sobre Irán demuestra realmente que yo tenía la razón al 100 %", dijo.

Pompeo también anunció que en los próximos días estará en contacto con los socios europeos que suscribieron el acuerdo para establecer "el mejor camino a seguir a la luz" de los documentos de Israel, que en la UE se han recibido con escepticismo.

El OIEA "ha publicado diez informes que certifican que Irán ha cumplido plenamente con sus compromisos", aseguró hoy la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, al recordar que existen mecanismos fiables para comprobar si Irán cumple el acuerdo nuclear.

Mogherini destacó la importancia de conocer la opinión de la OIEA, "la única organización internacional imparcial que se encarga de supervisar los compromisos de Irán".

El acuerdo "no se basa en asunciones de buena fe o confianza, sino en compromisos concretos, mecanismos de verificación y un control de los hechos muy estricto, realizado por el OIEA", enfatizó la italiana en respuesta a las palabras de Pompeo.

"IAEA is the only impartial international organisation in charge of monitoring Iran's nuclear commitments. If any country has information of non-compliance of any kind should address this information to the proper legitimate and recognised mechanism" @FedericaMog #IranDeal pic.twitter.com/M0Fvv3SrgN