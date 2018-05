El abogado de Ponsatí asegura que se enfrenta a una "sentencia de muerte" si la extraditan

Aamer Anwar, el abogado de la exconsellera de Educación de Cataluña, Clara Ponsatí, ha asegurado que su cliente se enfrenta a una "sentencia de muerte" si se practica su extradición a España. En una entrevista al diario The National, ha afirmado que de ser trasladada, para ponerla a disposición de la Justicia española, será encarcelada "durante cuatro años sin juicio" y, de ser condenada por los delitos de rebelión y malversación permanecería "hasta 33 años" entre rejas. "La realidad de lo que estamos hablando aquí es una sentencia de muerte. El Gobierno español no rehusará imponer la sentencia máxima", ha aseverado.

En la misma entrevista, ambos han incidido en que la audiencia que debe resolver su extradición "hará historia", y acusaron al Estado de "venganza": "Esto no se trata de justicia, esto es venganza, esto es un secuestro", ha zanjado la exconsellera.

Ponsatí se fugó junto al expresident Carles Puigdemont, y los exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig a Bélgica y después decidió asentarse en Escocia para ejercer como profesora en la Universidad de St Andrews. Por el momento, la Justicia escocesa ha aplazado su decisión hasta el mes de agosto.

The Spanish Government is behaving like Franco in its treatment of #Catalonia- if you believe in #LlibertatPresosPolítics then please support https://t.co/Lwi2rGLweG @ClaraPonsati🎗 https://t.co/VocXHNgRa0