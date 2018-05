"El círculo azul de la siguiente imagen parece moverse cuando ésta se balancea". Lo dice Akiyoshi Kitaoka, psicólogo japonés y autor de esta ilusión óptica, en su cuenta de Twitter obteniendo más de 10.000 me gusta y casi 4.000 retuits.

The inset appears to move when the image is swayed. pic.twitter.com/vwO0aoFEXS — Akiyoshi Kitaoka (@AkiyoshiKitaoka) 25 de abril de 2018

Entre los cientos de comentarios recibidos, muchos coinciden en la inquietante sensación que da saber que se trata de una imagen fija y que nuestro cerebro es el que se encargue de moverla con tan solo un giro de cabeza o un meneo enérgico al dispositivo con el que estés viendo esta imagen.

Según el propio Kitaoka explica dentro del hilo de su tuit, se trata de una variante de la ilusión óptica anómala del movimiento, basada la diferencia del contraste entre dos regiones y el estado latente visual, creada junto a Hiroshi Ashida en el año 2007.

En el artículo en el que publicaron este y otros experimentos en base a esta premisa, Kitaoka y Ashida explican que el recuadro de bajo contraste parece moverse en relación con el alto contraste que lo rodea en la misma dirección que el movimiento de la imagen retiniana cuando ésta se balancea.

Como este otro usuario indica, esta ilusión óptica no depende de los colores usados, sino del contraste y la intensidad entre el centro y la periferia, pues el efecto se mantiene igual con imágenes en blanco y negro.

La ilusión de @AkiyoshiKitaoka NO depende de los colores usados. El efecto se mantiene en B/N y está ligado a las relaciones de intensidad entre el centro y la periferia. pic.twitter.com/p14wTqzTFA — Xurxo Mariño (@xurxomar) 30 de abril de 2018

No es esta la única ilusión que ha triunfado en la cuenta de Twitter de Kitaoka. Te dejamos unas cuantas más, para que te entretengas...

Rings of hearts appear to rotate. pic.twitter.com/fFrZAf9d3M — Akiyoshi Kitaoka (@AkiyoshiKitaoka) 1 de mayo de 2018

The image appears to contract. pic.twitter.com/8sIBVlosEh — Akiyoshi Kitaoka (@AkiyoshiKitaoka) 30 de abril de 2018