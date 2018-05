La reflexión viral de Julia Otero sobre quienes piden la dimisión de Catalá por opinar sobre el juez que pedía la absolución de 'La Manada'

El voto particular del juez Ricardo González en la sentencia de 'La Manada' sigue dando que hablar. El magistrado, a diferencia de los otros dos jueces que componían el tribunal, no ve ningún tipo de agresión sexual de los 5 condenados hacia la chica de 18 años a la que, según la sentencia, abusaron - pero no violaron- en un portal de Pamplona la noche del 7 de junio de 2016. Por eso, pedía la absolución de los 5 condenados.

Según González, no ha quedado acreditado que "la denunciante, durante las referidas relaciones sexuales, se encontrase en una situación de shock o bloqueo que le hubiese impedido comunicar a los cinco acusados, si así lo hubiere querido, que su deseo no era el de mantenerlas".

El juez afirma que los hechos ocurrieron "sin que la denunciante les expresase ni de palabra ni con gestos, ni de ninguna otra manera, su disconformidad". Incluso, agrega, de los gestos, expresiones y sonidos que emite la joven se desprende "excitación sexual", aunque reconoce esto no supone necesariamente que la relación sexual sea consentida.

Este voto particular sobre qué ocurrió aquella noche, que dejó un cuadro de estrés postraumático en la víctima, y la sentencia por abuso y no por violación han recibido críticas en la calle y en las instituciones.

El ministro de Justicia Rafael Catalá ha dicho este lunes sobre el juez González "Todos saben que tiene algún problema" sin especificar a qué tipo de problema se refiere. A las pocas horas, todas las asociaciones de jueces y fiscales de España pedían la dimisión del ministro por considerar que sus palabras habían sido "temerarias". Esta petición y no el hecho de que el juez emitiera semejante voto particular era criticado por la redactora jefe y columnista de El Mundo, Lucía Méndez.

Las asociaciones de jueces piden la dimisión del ministro de Justicia. Pero no dicen ni palabra de que un colega suyo haya insultado, vejado y humillado a una víctima en un infame voto particular. — Lucía Méndez Prada (@LuciaMendezEM) 30 de abril de 2018

La también periodista Julia Otero se sumaba a esta crítica a quienes piden la dimisión de Catalá por cuestionar al juez pero pasan de puntillas sobre el voto particular del juez González en la sentencia de 'La Manada'.