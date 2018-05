El maestro Joao está dejando grandes momentos en Supervivientes, pero lo que se ha visto este martes se lleva la palma.

Después del accidente que tuvo al tropezar con una rama —que se saldó con 18 puntos de sutura en la espinilla del vidente—, el maestro Joao volvió a dirigirse al fatídico lugar para reconciliarse con el árbol. Sí, sí, con el árbol.

Y así, abrazado al tronco con devoción, el maestro dio rienda suelta a sus sentimientos y lloró compungido.

"Hola árbol. Gracias por recoger el ritual para que vengan nuestras personas a vernos. Siempre me quitáis toda la mala energía. No sé si hice algo que te molestó cuando he venido por las noches. Pero árbol, espero que crezcas fuerte, que cumplas mi ritual y que lo siento. No ha sido culpa tuya, ha sido culpa mía", dijo entre sollozos.

Esta es una parte del momentazo, el resto puedes verlo en este enlace:

La escena, digna las mejores secuencias de las películas clásicas, dio para muchos comentarios en el plató de Telecinco, pero donde no pasó desapercibida fue en redes sociales. Incluso el perfil oficial del programa en Twitter difundió memes de la reconciliación.

El como Pocahontas. Me encanta este hombre. pic.twitter.com/f5XNkNCBgl — DēÏvïD 🇵🇱🇸🇱ॐ (@davidmf3896) 1 de mayo de 2018

😂😂😂😂😂 Nunca paro de reír con esta escena jajajajajjajaj — Ameibol (@amablle) 1 de mayo de 2018

😂😂😂😂😂buenisimooooo — Maite13 (@maitefrsn) 1 de mayo de 2018