J.K.Rowling sigue la tradición y se disculpa por esta dolorosa muerte en Harry Potter

La escritora británica J.K.Rowling se ha disculpado en un tuit por haber "matado" al elfo doméstico Dobby poco antes de la Batalla de Hogwarts, en una tradición que la lleva a pedir perdón anualmente por la muerte de los personajes más queridos en esta contienda de Harry Potter a través de Twitter.

La autora de las aventuras del niño mago ha escrito hoy en su cuenta: "Es ese aniversario otra vez. Este año me disculpo por haber matado a alguien que no murió durante la Batalla de Hogwarts, pero que dio su vida para salvar a la gente que la ganaría. Me refiero, por supuesto, a Dobby, el elfo doméstico".

La Batalla de Hogwarts es el acontecimiento final de "Harry Potter y las reliquias de la muerte", el último libro del niño mago y donde las fuerzas del bien y del mal se enfrentaron de forma definitiva y donde Harry derrota a su enemigo, Lord Voldemort.

It's that anniversary again. This year, I apologise for killing someone who didn't die during the #BattleofHogwarts, but who laid down his life to save the people who'd win it. I refer, of course, to Dobby the house elf.