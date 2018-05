La respuesta de Jordi Évole a este grosero desprecio de un usuario de Twitter

El periodista Jordi Évole está preparando un programa de Salvados sobre Cataluña y España que estará protagonizado por "unas abuelas".

"Cuando todo estaba perdido entre Cataluña y el resto de España unas abuelas hicieron algo inédito. HABLAR. Muy pronto", afirma Évole en el tuit.

En el vídeo se puede ver a unas mujeres hablando en un campo de fútbol, tema de su próximo Salvados.

Cuando todo estaba perdido entre Cataluña y el resto de España

unas abuelas hicieron algo inédito

HABLAR.

Muy prontopic.twitter.com/WhjHqtqWQi — Jordi Évole (@jordievole) 1 de mayo de 2018

Tras el vídeo, un usuario citó el tuit y aseguró: "No me he informado sobre el programa ni lo pienso ver, pero las mierdas como estas sólo sirven para hacer pensar a las personas que viven en España que aquí se dialoga poco y las conversaciones con pensamientos diferentes sólo son ficción".

No m'he informat sobre el programa, ni el penso mirar, però les merdes com aquestes només serveixen per fer pensar a les persones que viuen a Espanya que aquí es dialoga poc i les converses amb pensaments diferents són només ficció. @jordievole https://t.co/wJfqMtxl2w — Aniol (@AniolBassols) 1 de mayo de 2018

Y Évole ha respondido: Ni se ha informado del programa. Ni lo piensa ver. Pero ya dice que es una mierda. Pero eso hemos hecho Bienvenidos al sur".