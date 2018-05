La hilarante conversación de WhatsApp que triunfa por su mala leche

Las conversaciones hilarantes de WhatsApp están a la orden del día en redes sociales. Un conocido usuario de Twitter llamado El Bicharraco ha compartido una surrealista conversación que hará las delicias de los fanáticos de la gramática.

"Abrir la puerta", escribe uno de los participantes de la conversación.

"Hasta que no uses correctamente el imperativo no abro", responde la otra persona.

Esta gloriosa conversación se ha compartido de forma masiva en la mañana del miércoles y ya son más de 5.000 las personas que han interactuado con ella.

O nos ponemos duros o esto no cambia. Quince minutos llevan en la puerta. pic.twitter.com/i5pabJPPpC — elbicharraco (@elbicharraco) 1 de mayo de 2018