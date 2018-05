El periodista de El Programa de Ana Rosa (Telecinco), Israel López, ha publicado en exclusiva datos que se desconocían sobre los miembros de La Manada.

El magazine ha publicado los audios que los miembros de La Manada se intercambiaron entre sí en un grupo de WhatsApp nada más cometer los abusos. También se puede ver y escuchar a la víctima minutos antes de sufrirlos.

"Vaya como lo estás pasando Churra. Esto no tiene límites. No los tiene", le dicen a la víctima, según ha contado Ana Rosa.

"Están bebiendo por las calles de Pamplona antes de que abusen en grupo de ella en este portal. Le piden saludos para el resto de miembros del grupo de WhatsApp que comparten", dice la voz en off.

"Un saludo para la manada. Happy", se oye decir. "Hemos distorsionado su voz para salvaguardar su identidad", afirma de nuevo el reportero.

"Quillo parece que estoy viendo a El Prenda. Los notas ahí liados con la tía y él ahí metiendo mano por todos lados, con la cara que se le pone de calentón, que le da igual echar para un lado a un amigo por tal de meter mano él", dice uno de ellos.

"Cuando está así con una tía o algo que él ve que tiene posibilidades de fo..., se pone súper salido ¿eh? Y súper asqueroso, el cabrón ¿eh? Hijo de p..., es como un enfermo. Se le cambia hasta la cara, los ojos así todos abiertos. Parece que está viendo un expositor de pollos asados", dice uno de los integrantes del grupo de WhatsApp.

Además, se han publicado imágenes de los miembros del grupo vestidos con la ropa de Guardia Civil de uno de ellos.

#PolemicaManadaAR espero q la @guardiacivil expulse al miembro de La Manada condenado.. porque me parece vergonzoso que quien debe protegerte tenga esta actitud y sea condenado por estos delitos. yo quiero gente q me proteja no esta alimaña! pic.twitter.com/jTop4TOncE