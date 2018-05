La sentencia de 'La Manada' llega a las instituciones internacionales

La sentencia del caso de 'La Manada' ha llegado a las instituciones internacionales. No es de extrañar, dado el eco que ha tenido en la prensa internacional el caso y del ruido feminista que ha habido en las calles. No sólo en las de España: Londres, París, Dublín, Bruselas... Varias ciudades se han unido al grito de 'Yo sí te creo' o 'no es abuso, es violación'. El 7 de julio de 2016, cinco hombres de fuerte complexión penetraron anal, vaginal y oralmente en un portal de Pamplona a una joven de 18 años que, según la sentencia, se sintió impresionada y sin capacidad de reacción. Han sido condenados a 9 años de prisión por "abusos sexuales" porque, según la Audiencia de Pamplona, no se trata de una violación al no haber intimidación ni violencia de por medio.

Este miércoles el caso ha llegado al Parlamento Europeo, donde ha tenido lugar un debate sobre la definición de violación, impulsado por Podemos, con el apoyo del PSOE y la oposición del Partido Popular. Por otro lado, ONU Mujeres ha lanzado un mensaje muy claro: "La suave sentencia de los agresores de La Manada en España subestima la gravedad de la violación y perjudica las claras obligaciones que existen para que se respeten los derechos de las mujeres".

El debate sobre la desprotección de las mujeres ante el sistema judicial, la cultura de la violación y la poca formación de género en los tribunales está a la orden del día en España, uno de los países europeos con menos denuncias por violación debido, entre otras cosas, a la dureza del proceso o el miedo de las víctimas a no ser creídas. Según cifras del Ministerio del Interior, se produce una violación cada 8 horas en nuestro país.

El Parlamento Europeo debate sobre qué es violación

Los eurodiputados han insistido en el parlamento en la urgente necesidad de reconocer, como dice el Convenio de Estambul, la violación como sexo sin consentimiento. Tania González, eurodiputada de Podemos, ha señalado que la sentencia hace sentir "desprotegidas" a las mujeres: "Si no te resistes no es violación y si te resistes, te matan".

"La UE debe dar certezas a las mujeres y eso pasa por instar a todos los Estados a implementar en su totalidad el Convenio de Estambul". "La movilización histórica del 8M ha supuesto un antes y un después, y ya no hay vuelta atrás. Es el tiempo de las mujeres, es nuestro tiempo". pic.twitter.com/TGdZydGZeR — Podemos en Europa (@EuroPodemos) 2 de mayo de 2018

La presidenta de los socialistas españoles en la Eurocámara, Iratxe García, ha expresado su respeto absoluto por la justicia, pero ha dicho que le cuesta aceptar y entender una sentencia "donde el relato de los hechos expone como una joven de 18 años agazapada y atemorizada en un portal sin salida de 3 m, penetrada por 5 hombres y grabada en video es víctima de un abuso y no de una violación"."¿Cómo podemos explicar que esta joven no ha sufrido violación simplemente porque no se enfrentó a ellos?", se ha preguntado.

"No pretendemos interferir en las decisiones judiciales pero sí podemos exigir un mayor compromiso en la lucha contra la violencia de genero. Es urgente y necesario", ha sentenciado Iratxe García, al tiempo que ha denunciado que "en Europa, solo 9 países europeos reconocen explícitamente que el sexo sin consentimiento es violación.

Más formación para los profesionales

Por ello, ha urgido, una vez más, a que los Estados, de acuerdo con el Convenio de Estambul incluyan medidas de formación en materia de igualdad de género para los profesionales del poder judicial y las fuerzas de seguridad. "Pero por desgracia en España el Gobierno hace oídos sordos. Porque incumplen el Pacto de Estado contra la violencia de genero recortando en 120 millones de euros el presupuesto. Es indispensable, tal y como reconoce el Pacto, profundizar en la formación de los profesionales porque no vamos a permitir ataques a la libertad, la integridad y la dignidad de las mujeres", ha concluido.

"Deleznable" le ha parecido también el caso y la sentencia a la eurodiputada francesa del Frente Nacional Mylene Troszynski y a la socialdemócrata sueca Anna Hedh, quien ha dicho que los expertos jurídicos deberían conocer que existe el "miedo paralizante" en casos de violación.

La Comisión Europea espera que el recurso de la sentencia sea "rápido y justo"

La comisaria europea de Justicia e Igualdad de Género, Vera Jourová, ha deseado a la víctima de La Manada que "se recupere física y anímicamente lo antes posible" y que el recurso a la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra termine de forma "rápida" y "justa".

Una de cada 20 mujeres de la UE sufrirá una violación

"Permítanme que le desee personalmente a la víctima del caso de La Manada su recuperación anímica y física lo más rápidamente posible de un hecho tan violento", ha dicho Jourvoá, que ha recordado que una de cada veinte mujeres en la Unión Europea (UE) sufrirá en su vida una violación, según las estadísticas.

La eurocomisaria ha afirmado no querer inmiscuirse en el proceso judicial español, aunque ha dicho "confiar" en que el recurso que se interponga a la sentencia "tenga un resultado lo más rápido y justo posible". Ha reiterado que la CE está "comprometida con atajar cualquier tipo de violencia, incluida la sexual" y que para ello se puso en marcha la directiva de derechos de víctimas.

Al mismo tiempo, la comisaria checa ha recordado a los países de la Unión Europea que deben adherirse al Convenio de Estambul por la prevención a la violencia sexual y la protección de las víctimas. En ese sentido, apuntó que el artículo 36 de ese acuerdo del Consejo de Europa recuerda que el sexo sin consentimiento es violación.

Los eurodiputados españoles, en general, se han mostrado muy críticos con que España "no haya hecho los deberes" pese a ratificar el Convenio de Estambul. La representante popular en el Parlamento Rosa Estaràs, ha criticado que se usara el intercambio en el hemiciclo de forma partidista en vez de "tener altura de miras". Aunque para ella también la regulación actual en España recogida en el Código Penal de 1995 "es arcaica" y "fomenta el absurdo" de que la mujer se haga a sí misma responsable de protegerse de una violación.

"La ley debe cambiarse tras una reflexión serena", ha señalado la eurodiputada popular, que dijo igualmente que es "urgente" más formación de perspectiva de género para desterrar estereotipos.

La ONU: "Demasiadas mujeres sienten que nadie las escucha"

Este miércoles por la tarde, la coordinadora ejecutiva de ONU Mujeres para el acoso sexual, Purna Sen, ha advertido de que sentencias como la dictada en España con el caso de La Manada "subestiman la gravedad" del delito y suponen un incumplimiento de las "obligaciones claras" que existen para que se respeten los derechos de las mujeres.

Sen ha citado a España entre los países donde se ha sentido la ola del movimiento internacional #MeToo o #YoTambién, con el cual "las mujeres han tomado las calles, clamando contra la violencia a la que se enfrentan y marchando en solidaridad con sus hermanas".

Ha recordado que la violencia sexual es un fenómeno "global" al que "ninguna organización o país es inmune". "Demasiadas mujeres sienten que nadie las escucha, que nadie las cree o se preocupa por ellas. Aplaudo a las mujeres que han sido tan valientes para hablar, a pesar de los riesgos', ha subrayado en un comunicado.

En su opinión, el acoso sexual es un ejemplo claro de "violencia contra las mujeres" y sus responsables deben rendir cuentas de sus actos. La impunidad, ha añadido, perpetúa la 'cultura de la violación' y mantiene el concepto de culpa sobre las víctimas. "La suave sentencia de los agresores de La Manada en España subestima la gravedad de la violación y perjudica las claras obligaciones que existen para que se respeten los derechos de las mujeres", ha lamentado Sen en su nota, en la que ha advertido de que la violencia sigue siendo la expresión de la "desigualdad estructural" que persiste entre hombres y mujeres en todos los sectores y contextos.

Un no parar del movimiento feminista en España

El mismo día que han tenido lugar estas declaraciones y este debate, el movimiento feminista ha vuelto a echarse a las calles de Madrid en contra de la sentencia y por los derechos sexuales de las mujeres. Mientras los políticos celebraban el día de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol, a las puertas de la sede de la Comunidad de cientos de personas gritaban 'Yo sí te creo' o 'Hermana, aquí está tu manada'. Este viernes hay convocadas más concentraciones en apoyo a la víctima.

Este mismo miércoles casi 2.000 psicólogos y psiquiatras han criticado el fallo asegurando que "no tiene sentido plantear la cuestión del consentimiento o la resistencia" porque la paralización y el bloqueo de las víctimas son reacciones habituales. Han subrayado la "urgente necesidad" de la prevención, incluyendo desde la infancia una educación sexual no patriarcal, con perspectiva de género, transversal y estructural, que favorezca el cumplimiento de los derechos de las mujeres.