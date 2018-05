Risto Mejide siempre da que hablar por los cortes y las borderías que suelta, especialmente cuando actúa como jurado en concursos de talentos. No suele dejar títere sin cabeza (aunque a veces tenga gestos como éste) y muchas veces ha sido objeto de crítica por atacar tanto a los concursantes.

Pero esta vez le ha tocado a él.

Dos compañeros de teatro, Tatiana y Catriel, han acudido a las audiciones de Factor X para interpretar el tema principal de la película La La Land. Cuando han terminado, Risto se ha largado del plató diciendo que le había "subido el azúcar".

Su alusión a la presunta ñoñería de la actuación le ha valido ya un dardo de la chica: "Si tú eres muy romántico, Risto, que te sigo en Instagram".

Esa frase le ha servido al jurado para atacarla al volver. Le ha pedido su nombre en la red social para bloquearla. "Hala, ya no me sigues", le ha espetado. Y ha seguido cargando contra ellos hasta que Tatiana le ha soltado un zasca épico:

Risto coincidió como jurado de la edición de Operación Triunfo en la que Pablo López concursó y le hizo una de sus críticas con saña. Con los años, Risto ha reconocido que fue su mayor error.

Las redes han aplaudido la contestación de la chica y han criticado al presentador, que ha contraatacado asegurando que había acertado en el 99,9% de las veces. Los jueces no les han permitido pasar al concurso pero se han llevado una ovación online.

"Espero que Risto no se esté equivocando conmigo como se equivocó con Pablo López" La onda expansiva del zasca ha llegado hasta Canarias #FactorX4

"Yo solo espero que risto se esté equivocando conmigo como hizo con Pablo López" YAAAAAAAAAAAAAASSSSS ME HE PUESTO EN PIE , REINA DEL SHADE #FactorX4 pic.twitter.com/BkHbknluUP

#FactorX4 Qué mala leche tienes Risto, hace falta ser tan irrespetuoso con los concursantes??? Se trata de juzgar, no de humillar. Lo de borrar a la chica del Instagram muy feo. Creo que tienes un problema en algún sitio. Si no te gusta dices que no, y ya está, con respeto.