'Vengadores: Infinity War' vence a 'Star Wars'... y Lucasfilm felicita así a Marvel

Vengadores: Infinity War, estrenada el pasado fin de semana, ha logrado la mejor apertura global de todos los tiempos con una recaudación de 630 millones de dólares y a falta del estreno en China, según ha informado Disney, propietaria de los derechos cinematográficos del universo Marvel.

El film de superhéroes ha sido número uno en todos los países en los que se ha estrenado. Así las cosas, ha superado a Fast&Furious 8 (2017), que hasta ahora ostentaba el récord como estreno más taquillero con 541,9 millones de dólares y que ha caído al segundo puesto.

Le siguen Star Wars: El despertar de la fuerza, con 529 millones de dólares (también de Disney), Jurassic World en el cuarto puesto con 525,5 millones y Harry Potter y las reliquias de la muerte 2, con 483,2 millones de dólares.

La saga galáctica, también propiedad de Disney a través de Lucasfilm, ha felicitado a su compañera con una imagen cargada de significado, acompañada de un mensaje de la productora Kathleen Kennedy.

"De una galaxia muy, muy lejana a los héroes más poderosos de la Tierra. ¡FELICIDADES por el mejor fin de semana de estreno de la historia!".

Erik Davis, editor de Fandango, ha explicado que es una tradición que iniciaron George Lucas y Steven Spielberg, midas del cine y grandes amigos que se dedicaron homenajes cada vez que el otro superaba la creación de uno.

👉 Lucasfilm's Kathy Kennedy continues the tradition that began between George Lucas and Steven Spielberg, who sent letters to congratulate the other on breaking their previous record#StarWars #InfinityWar pic.twitter.com/tpaaaKE9I7