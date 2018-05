El desliz de Macron con la mujer del primer ministro australiano

El presidente francés, Emmanuel Macron, quiso tener un gesto de cortesía con el primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, durante su visita al país oceánico.

Fue al final de su discurso en Sidney, que concluyó agradeciendo el recibimiento a Turnbull y su "deliciosa" mujer.

El problema es que lo hizo en inglés, y la palabra "delicious" tiene una connotación que puede entenderse como sexual, mientras que en francés significa "encantadora".

Una frase que generó reacciones en las redes sociales...

"thank you and your delicious wife" - Macron pic.twitter.com/4v3lCHOsH1

Did Fench President @EmmanuelMacron just thank @TurnbullMalcolm for his " delicious " wife @LucyTurnbullGSC ?