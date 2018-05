El duro episodio de Sandra Bullock con sus hijos por la presión mediática

Hay famosos a los que no les importa presentar a sus hijos públicamente, incluso convertirles a ellos también en personajes mediáticos. No es el caso de Sandra Bullock quien, según ha contado en InStyle, intentó mantener a sus dos hijos adoptados en el anonimato hasta que vivió un duro episodio con unos paparazzis.

Bullock intentó en 2010 salvaguardar la identidad de su hijo mayor Louis Bullock. Ese año además ganó el Oscar a Mejor actriz por Un sueño posible, lo que le supuso aun mayor exposición mediática. Pero lo peor vino cuando adoptó a su segundo hija, Laila Bullock. En otoño de 2015, según cuenta la actriz, los medios de comunicación hablaban de la segunda adopción de Bullock, pero nadie lo pudo confirmar, aunque sí que eran perseguidos por los paparazzis.

"Tuvimos un susto con una alergia por el que tuvimos que ir a urgencias y nos siguieron los paparazzis, así que ya se sabía que tenía otro hijo. Todos querían fotos, fue desolador. Hubo un momento que si Louis escuchaba a un helicóptero o a un dron, salía corriendo para coger a su hermana y arrastrarla a través del patio para esconderla debajo de un trampolín. La pobre Laila tenía síndrome de estrés postraumático", cuenta la actriz en la entrevista.

Tras estos episodios, Bullock decidió presentarlos públicamente e hizo una sesión de fotos oficial para la revista People con los dos pequeños. "Todo es una experiencia de aprendizaje", señala la intérprete.

EXCLUSIVE: Sandra Bullock is a mom again! Meet her adorable daughter, Laila: https://t.co/puQccyMg7g pic.twitter.com/JvrnEWb1NT