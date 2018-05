La inesperada confesión de Sandra Golpe en 'El Hormiguero'

La periodista y presentadora de los informativos de Antena 3, Sandra Golpe, ha ido a divertirse a El Hormiguero, de la misma cadena.

Golpe estuvo con Pablo Motos charlando sobre su profesión y repasó la actualidad desde otro punto de vista.

En un momento de la entrevista, Golpe comentó que sus compañeros le llaman "la pincha globos". ¿La razón? Lo exigente que es a la hora leer los datos de audiencia.

Pero hay más: Golpe asegura que "no consigue relajarse en su día a día". "Aunque el dato sea bueno no me gusta abandonarme al halago porque el halago debilita. Miramos la curva y pienso que 'podría haber ido mejor", explica.

"Tú eres la que salía llorando del examen y luego sacaba un 8", respondió Motos.