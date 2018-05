La genial reacción de un jugador del Liverpool tras llevarse este tremendo pelotazo

James Milner, centrocampista del Liverpool, tiró anoche de humor inglés tras protagonizar una de las jugadas del partido de vuelta de las semifinales de la Champions contra la Roma.

Fue en una jugada de ataque del equipo italiano, que un compañero trató de despejar con la mala suerte de que la pelota impactó en el rostro de Milner.

Tras la clasificación de su equipo para la final, que jugará el próximo 26 de mayo contra el Real Madrid en Kiev, y con la normal alegría por ello, Milner tiró de humor inglés para comentar la desafortunada acción: "¿Alguien tiene algún consejo sobre cómo quitarse el logo de la Champions de la cara?".

Un mensaje que ha logrado más de 46.000 retuits y más de 138.000 'me gusta'.

Anyone got any tips for getting a Champions League logo off a face? #glowing #uclfinal #whofancieskiev #9assists #minusonegoal pic.twitter.com/niNoXBtJPv