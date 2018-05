Mayim Bialik confiesa qué escena de 'The Big Bang Theory' le supuso un trago

La actriz Mayim Bialik, quien interpreta a Amy Farrah Fowler en la exitosa serie The Big Bang Theory, se ha sincerado en su canal de YouTube acerca de todos los sentimientos que le removió uno de los episodios de la actual temporada, la undécima.

ATENCIÓN: SPOILER Si no has visto esta última temporada, puede que a continuación te desvelemos un detalle importante de la trama y es mejor que te guardes este artículo para más adelante.

La temporada concluirá con la boda de dos de los protagonistas, Amy y Sheldon Cooper (Jim Parsons). En el capítulo al que la actriz hace referencia, el último emitido en Estados Unidos, su personaje se prueba distintos vestidos de novia para la ocasión.

Bialik asegura que se siente "de bajón" por ese capítulo. "Amy tenía que elegir un vestido de novia y eso implicaba un montón de cosas con las que personalmente no me siento cómoda. Esas cosas son: número 1, vestidos de novia tradicionales; número 2, ponerme vestidos de novia tradicionales; número 3, ser una mujer divorciada probándose vestidos de novia tradicionales", cuenta en el vídeo.

La intérprete recuerda que en su propia boda, celebrada hace 15 años, optó por ir a una tienda de encajes antiguos porque los vestidos al uso no van con ella. Le gustó uno, se lo probó y se lo quedó. "No era muy caro, era bonito, era delicado, favorecedor y modesto y me sentía muy bien con él", se la escucha decir mientras se ven varias fotos de su boda.

De los vestidos tradicionales, Bialik critica que además de costar mucho dinero, son para ponérselos sólo en una ocasión y "probablemente no volver ni a mirar" cuando "hay tantos niños viviendo en la calle".

También señala que probarse esos vestidos que iba a llevar Amy le supuso tener sentimientos encontrados. "Deseé que yo pudiera ser más normal", llega a decir. "Aunque sea para un personaje, sigo siendo yo, es mi cuerpo. Así es como me quedarían y no sé si volveré a ponerme un vestido de novia en algún momento de mi vida".

"Me probé muchos vestidos. Algunos se vieron en pantalla, otros no. Aunque algunos no fueran totalmente de mi talla y algunos necesitaban modificaciones, y aunque no llevara maquillaje y no me sentía del todo bien ese día porque había estado mala... lo que pasó fue que en realidad me gustó mi aspecto con esos vestidos", añade.

Bialik asegura que le inquietaba que, al verla, su madre quisiera saber si volvería a casarse "en la vida real": "Me preocupa que la gente vuelva a preguntarme si me imagino casándome otra vez y no sé cómo responder a eso. Además, y esto es duro, me pregunto si la gente siente pena por mí porque intenté estar casada una vez, estaba en ese punto, y fracasé".