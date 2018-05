Muestra todas las dudas del mundo a su cita de 'First Dates' y se lleva un inesperado 'zasca' que la deja con esta cara

Pilar, una valenciana de Gilet de 46 años, no tenía muy claro que buscaba en First Dates. Frente a ella tenía a Antonio, un exfiestero de Gandía de 42 años que, ante las dudas de su cita, sólo acertó a ponerse como un gato panza arriba.

"Me pareces muy guapa, me parece que tenemos afinidades", afirmaba Antonio. Delante, Pilar y su cara de póker no paraban de transmitir dudas: "¿Ah, sí? ¿Tú crees? No lo sé...", acertaba a afirmar la mujer.

Ante la incertidumbre generada por Pilar, Antonio no terminó de soportar la presión y se metió en un jardín que terminó en 'zasca' (¿involuntario?) a su cita:

Pincha aquí para ver el momento en la web de First Dates

- Antonio. ¿No lo sabes? - Pilar. No lo sé, no lo sé... - Antonio. Yo para mí sí... pero tú también tienes que decidir.

"No sé si yo le he llegado a gustar", afirmaba desasosegado el hombre. Mientras tanto, Pilar seguía con sus dudas:

- Pilar. "Pero la distancia hace mucho" - Antonio. ¿Qué distancia? - Pilar. Pues que yo no pienso ir a Gandía.

En esta situación, Antonio no supo cómo actuar y soltó un descortés palo a su cita:

"No te estoy diciendo que vengas. Tampoco te he invitado".

Pese a la bordería que se marcó Antonio, la situación no se terminó de desmadrar y no acabó mal precisamente:

Si quieres leer más historias como esta visita nuestro Flipboard