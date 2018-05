Su cita de 'First Dates' le confiesa que es 'stripper' y ella tiene una reacción inexplicable

María, una esteticista de 32 años de Madrid, ha tenido una de las reacciones más inesperadas de la historia de First Dates ante la confesión de su cita. El programa de Cuatro presentado por Carlos la había emparejado con Alexandre, un entrenador y actor de 38 años.

Él, que acudía por segunda vez al programa, no ha tardado mucho en explicarle a la chica que en el pasado ha trabajado como "boy" o "stripper", pero ella ha tenido una reacción que nadie esperaba: "No sé qué es eso", ha dicho.

Alexandre se marchó del restaurante con una segunda cita, aunque la cosa no cuajó. ¿Será María la chica que consiga que Álex deje de pensar en las distancias? #FirstDates630 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/dQLfdZF0AF

Alexandre no se ha dejado llevar por el desánimo y ha entrado en detalles: le ha explicado con pelos y señales en qué consiste ese oficio.

En redes, sin embargo, no han pasado por alto la curiosa reacción de María:

#FirstDates630 Sí, hija, no sabes que hace un boy, como todas 😉😉😉

#FirstDates630 Pero ésta chica de donde ha salido!? De verdad no sabe lo que es un boys?? pic.twitter.com/LrU1KXwGFw

#FirstDates630 Maria, 32. No sabe lo que es un boy. Qué te creías hija? No se queda en gallumbos de espinete no.