Cate Blanchett denuncia que también fue acosada por Harvey Weinstein

Siguiendo la estela de muchas de sus compañeras, Cate Blanchett ha compartido su opinión sobre Harvey Weinstein, revelando que ella también fue víctima de acoso sexual por parte del productor.

"Creo que atacó principalmente, como la mayoría de los depredadores, a los vulnerables", señaló la actriz en una entrevista para Variety. "Tenía un mal presentimiento sobre él", confesó la actriz que respondió con un escueto "sí" al ser interrogada sobre si ella también fue víctima del comportamiento inapropiado del productor.

La ganadora del Oscar aseguró que Weinstein solía decirle que "no eran amigos", ya que "no hacía lo que él pedía". Sin embargo, Blanchett no quiso dar detalles sobre las peticiones del productor.

"[Harvey Weinstein] se ha puesto como ejemplo porque desafortunadamente eso es típico de ciertos hombres. Quiero que esas personas sean procesadas. Tenemos que establecer un precedente legal", afirmó la protagonista de Carol, que fue contundente y dijo que esperaba que el magnate fuera a la cárcel.

Cate Blanchett se une así a actrices como Lupita Nyong'o, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Ashley Judd o Rose McGowan entre otras, quienes han acusado a Weinstein por acoso sexual y comportamientos inapropiados.

Blanchett también habló de Woody Allen, con quien trabajó en 2013 en Blue Jasmine. La protagonista de la cinta insistió en que no conocía las acusaciones de Dylan Farrow en el momento en que rodaron juntos.

La actriz ya declaró en el pasado "creer en el sistema judicial", e instó a que un tribunal reexaminara el caso, agregando que las redes sociales no pueden ser "el juez y el jurado". "Estoy absolutamente a favor de que regrese a los tribunales, porque ahí reside la solución", concluyó.