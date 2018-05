El indignado tuit de Pilar Rahola tras lo que ha dicho Mayor Oreja sobre ETA y Cataluña

La periodista Pilar Rahola ha publicado un tuit muy crítico con el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja, quien ha afirmado —en una entrevista en La Vanguardia— que "el proyecto de ruptura de ETA está más desarrollado que nunca en Cataluña".

"Mala gente", ha escrito Rahola, en un tuit que en pocos minutos ya tenía decenas de comentarios:

Sin ETA no sots nada, ahora habra que ir contra Catalunya para ganar votos. ASCO!!!

Sr Mayor oreja y entonces, si ud sabía que Psoe torturaba con su Gal..por qué no lo denunció.? Me suena a colega traidor.¡vaya des faxa tez.!

Y ahora me resulta su opinión de conveniencia e interés..a saber...!