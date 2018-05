El tuit de la Policía Nacional sobre los aficionados del Betis que no te debes creer

La Policía Nacional ha lanzado una advertencia, a través de su cuenta oficial de Twitter, para que no te creas el pantallazo de un falso tuit que está circulando y en el Cuerpo se mofaría de los seguidores del Real Betis.

"Le recordamos a los seguidores del @RealBetis que ya no es necesario sacar el pasaporte para viajar por Europa", reza el falso tuit.

¡Cómo dominan algunos el Photoshop 😂😂! Qué cracks. Pues NO... ese tuit no es nuestro. No te fíes de capturas y confía siempre en el perfil oficial (y original😎)#STOPBulos

(Por cierto, #MuchoBetis 💪💪) pic.twitter.com/UQbyPktbmJ