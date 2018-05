Kofi Annan sorprende con un detalle en este tuit sobre el fin de ETA

El exsecretario general de la ONU Kofi Annan ha borrado de su cuenta de Twitter un mensaje en el que se refería a la disolución de la banda terrorista ETA.

En él, Annan aseguraba que "el conflicto raramente se resuelve a través sólo de las fuerzas armadas" y que "la disolución de ETA demuestra que el diálogo político es clave para construir la paz".

Sin embargo, el mensaje incluía una imagen de un balcón del que colgaba un cartel que reclama el fin de la dispersión de los presos de ETA junto a una estelada.

Tras borrarlo, Annan ha vuelto a tuitear otro mensaje, en el que asegura que "la disolución de ETA da la bienvenida al final de un difícil capítulo de la historia de España" y repite el mensaje que acompañaba al tuit anterior abogando por el "diálogo". En esta ocasión, el mensaje fue acompañado por una imagen de la declaración leída este viernes en Cambo.

The dissolution of #Eta marks a welcome end to a difficult chapter in Spanish history. Conflict is rarely solved through force of arms alone, and this news illustrates that political dialogue is the key to building lasting #peace. https://t.co/Hamdf8TpOw pic.twitter.com/6qVwcvVxff