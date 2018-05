Zidane no reserva casi nada ante el Barcelona.

El Real Madrid saldrá al Camp Nou con muchos de sus jugadores titulares, pese a que en tres semanas se juega la temporada en la final de la Champions ante el Liverpool.

Sin embargo, el entrenador francés del Real Madrid apuesta por la BBC (Bale, Benzema y Cristiano) para jugar contra el Barcelona. Además, también serán titulares habituales como Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos y Modric.

Algo que no han entendido muchos madridistas, que esperaban que Zidane sacara al equipo de suplentes en un partido sin ninguna trascendencia, más allá del puro orgullo futbolístico.

No entiendo lo de zidane sacando hoy a los titulares y varane que esta tocado y modric igual .. en un partido que no sirve pa nada ya

A Zidane se le va la pinza de una manera brutal, teniendo la final de Champions en nada va y pone a todos los titulares contra el Barça en un partido donde no te juegas nada.. alucinante

No termino de entender porque Zidane saca el once de gala.



Esta claro que no van a jugar al 100%, pero que necesidad tienes de poner en riesgo a tus jugadores antes de una final de Champions?