El café de Starbucks se venderá en cápsulas de Nespresso

"Hoy es un gran día para los amantes del café alrededor del mundo". La frase la ha pronunciado este lunes Mark Schneider, consejero delegado de la multinacional suiza de alimentación Nestlé. Su compañía ha llegado a un acuerdo para vender los productos de la cadena de cafeterías Starbucks en tiendas y supermercados, según han informado ambas enseñas.

La compañía suiza pagará 7.150 millones de dólares (aproximadamente 6.000 millones de euros) para comercializar artículos como café molido, café en grano, tés e infusiones en todo el mundo. Las ventas anuales de este negocio rondan los 2.000 millones de dólares, según el comunicado de Nestlé.

"Esta alianza cafetera global llevará la experiencia Starbucks a millones de hogares en todo el mundo a través del alcance y la reputación de Nestlé", ha señalado Kevin Johnson, consejero delegado de Starbucks.

Productos de Starbucks que venderá Nestlé.

Además, Nestlé podrá utilizar la marca Starbucks en sus sistemas de café en cápsulas Nespresso y Dolce Gusto. "Con Starbucks, Nescafé y Nespresso reunimos tres marcas icónicas en el mundo del café", ha afirmado Schneider.

La alianza entre dos gigantes del café está pendiente de aprobación de los reguladores. Ambas empresas prevén que el acuerdo esté cerrado este verano o a principios de otoño.

El acuerdo deja fuera los productos listos para beber, así como la venta directa de estos productos en los propios establecimientos de Starbucks, que cuenta con más de 28.000 locales en todo el mundo.

La compañía suiza logra así crecer en el mercado estadounidense, donde Starbucks cuenta con una fuerte implantación. "Esta transacción es un paso significativo para nuestro negocio de café, la categoría de mayor crecimiento de Nestlé", ha afirmado Schneider.

Starbucks espera devolver unos 20.000 millones de dólares (unos 17.000 millones de euros) en metálico a los accionistas en forma de dividendos y recompra de acciones en 2020. Mediante este acuerdo, 500 empleados de la cadena de Seattle se incorporarán a la compañía suiza para "impulsar el desempeño del negocio existente y la expansión global".

.@Starbucks and @Nestle form global coffee alliance to elevate and expand Consumer Packaged Goods https://t.co/Kdk6kc9g5v pic.twitter.com/8xb6niwsym