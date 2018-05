La dramática conclusión de Jabois tras el "¡os jodéis!" de una alto cargo del PP a los pensionistas

"Os jodéis". Así ha respondido la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, a un grupo de ciudadanos convocados por la asamblea de jubilados quien recibió con una sonora pitada este pasado fin de semana en Alicante al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Ante estas contundentes palabras, el periodista Manuel Jabois ha planteado una dramática reflexión —titulada Jodidos todos, en la Cadena Ser— en la que afirma que este mensaje "define una forma de vida y una manera de hacer política": la del PP.

Lo peor de todo, "el mayor drama" según Jabois, es que "electoralmente funciona": "Pero sobre todo ha sido y es uno de los mensajes más recurrentes del Gobierno", ha planteado el periodista.

De este modo, Jabois ha afirmado que le hace gracia cuando lee que el PP tiene un problema con la comunicación: "Los únicos problemas que tiene el PP con la comunicación es cuando se le ha entendido", ha sentenciado.

Pincha aquí para escuchar el audio del comentario en la Ser

Los exabruptos son como los pactos de infidelidad de algunas parejas: tienes derecho a hacer lo que quieras en tu vida privada, siempre que no se convierta en tu vida pública. Por tanto sería raro hacer cualquiera de las dos cosas en un lugar lleno de periodistas. Si tu jefe es Mariano Rajoy, si tú eres la secretaria de Estado de Comunicación y eliges un lugar lleno de cámaras y micrófonos para hablar de esa forma, entonces o no conoces bien tu trabajo o lo conoces tan bien que crees que, a diferencia de otros cargos, contigo no pasará nada. Porque la misión de la secretaria de Estado de Comunicación es que todo lo que llegue a un micrófono haya pasado por ella. Es decir: que si nos dicen que nos jodamos, lo supervise ella. No lo diga.

Hoy Esther Palomera publica un artículo en el Huffington Post que recuerda que han pasado seis años entre el "que os jodan" de Andrea Fabra en el debate en que Rajoy redujo la paga a los parados y al "os jodeis" de la jefa de comunicación de Rajoy a los pensionistas; no se les escapa uno en un consejo de administración. Es un mensaje que define una forma de vida y una manera de hacer política. Cuyo mayor drama es que electoralmente funciona. Pero sobre todo ha sido y es uno de los mensajes más recurrentes del Gobierno. Con discursos más pesados, utilizando metáforas, llenándolo todo de subordinadas y de grandes adjetivos, pero si quitas todo eso a muchos de los discursos del Gobierno se te queda la voz de Carmen Martinez de Castro diciendo exactamente lo que dijo. Por eso hace gracia cuando leo o escucho que el PP tiene un problema con la comunicación. Los únicos problemas que tiene el PP con la comunicación es cuando se le ha entendido.