Las disculpas virales de Alejandro Sanz tras esta tremenda metedura de pata

Alejandro Sanz ha sorprendido a todo el mundo con su última publicación en Instagram. El artista español no sólo ha compartido una imagen de su hijo Alexander, sino que le ha enviado un mensaje de disculpas tras una enorme metedura de pata como padre.

Sanz olvidó que su hijo iba a interpretar un concierto de jazz (el chico toca el trombón) y no ha encontrado mejor manera de hacerse perdonar que entonar un mea culpa público y bastante duro (consigo mismo).

"Él es mi hijo Alexander. El otro día le prometí ir a ver su concierto de Jazz (toca el trombón con un corazón gigante) pero le fallé y con mi maldita cabeza llena de cosas de trabajo olvidé su concierto", comienza el mensaje del cantante.

En las líneas siguientes, Sanz se fustiga al tiempo que intenta ganarse de nuevo a su hijo: "Un fallo imperdonable por mi parte y por eso hijo mío te quiero pedir perdón delante de todo el mundo. Porque no hay nada que quiera más que tú".

El artista internacional español se deshace en elogios con su hijo y trata de ganarse de nuevo su favor: "Y porque Eres un chico bueno, talentoso, inteligente y sensible y no te mereces que yo me olvide de tu concierto.. espero que disculpes a tu desmemoriado padre y que me permitas resarcirte siendo el papá que te mereces 🙄 Te amo con locura. ❤️❤️❤️".

Termina su petición pública de perdón con un explicativo hashtag: "#ASerPapaNoSeTerminaDeAprenderNunca"