La explícita conversación de WhatsApp que triunfa por su final absolutamente inesperado

Ponte en situación: alguien, para librarse de un acosador, le da un teléfono móvil falso y resulta que es el tuyo. Ese individuo piensa que ha ligado y, claro, te escribe por WhatsApp. Te llegan los mensajes, se viene arriba... ¿Qué haces tú? ¿Le sacas de su error o aprovechar para vacilarle un poco?

El protagonista de esta conversación, una de las más extrañas de las que hemos tenido noticia, optó por lo segundo. Pero la historia tiene un final absolutamente inesperado. Todo comenzó así:

Yo mientras esto pasaba estaba pensando "dios espero que no me mande una foto en bolas por dios". Y efectivamente pasó lo peor.



Me intentó enseñar su cervalona en una foto que obviamente no descargué xD



Es un estratega el moja-abuelas, calentando a una chica que pasa de el. pic.twitter.com/Non1wlsgDK