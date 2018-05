El presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha solicitado una línea de apoyo financiero al Fondo Monetario Internacional (FMI) con el objetivo de poder hacer frente a un nuevo escenario global y evitar así "una gran crisis".

Así lo ha indicado Macri en un vídeo grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada tras mantener una conversación con la presidenta del organismo internacional, Christine Lagarde, quien le habría confirmado que se trabajará en un acuerdo para fortalecer la economía del país latinoamericano.

"Esta decisión la he tomado pensando en el mejor interés de todos los argentinos, no mintiéndoles como tantas veces se ha hecho (...). Cumpliendo con los compromisos y alejándonos de la demagogia, estoy convencido de que por este camino se va a lograr un mejor futuro", ha aseverado Macri.

"Argentina es un valioso miembro del FMI. Agradezco la declaración que el presidente Macri hizo hoy y espero con interés continuar nuestra colaboración. Se han iniciado las conversaciones sobre cómo podemos trabajar juntos para fortalecer la economía argentina", ha señalado Lagarde en un escueto comunicado.

Statement by the IMF's Managing Director @Lagarde on Argentina. https://t.co/A02K9CHpyF