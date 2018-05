Roi, de 'OT 2017', estalla tras lo que le han hecho en 'Sálvame'

Roi Méndez, uno de los concursantes más queridos de Operación Triunfo 2017, ha cargado con dureza contra Sálvame, de Telecinco, cuando iba a acompañar a su novia, que participa en Factor X.

Crislo, pareja del triunfito, ha acudido al programa presentado por Carlota Corredera porque ha sido seleccionada para participar en Factor X, concurso de talentos de la cadena en el que participan como jurado Risto Mejide, Xavi Martínez, Laura Pausini y Fernando Montesinos.

Este es el momento en el que Corredera ha pillado a Roi por sorpresa, sentado en un sofá.

Después de su intervención ha cargado con dureza contra el programa:

"Lo que he vivido hoy me parece rastrero y de muy mal gusto. Estas cosas se avisan y como comprenderéis no me hace ninguna gracia salir en un programa que ha criticado tanto a mis compañeros. Simplemente iba a acompañar a mi novia".

Y añade: "Nadie me saludó estando allí, incluso me preguntaron si era bailarín. Después de sacarme sin permiso me mandan firmar los derechos de imagen".

Así ha presentado Salvame a Crislo.

Y así han sacado a Roi en sus redes sociales.