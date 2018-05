Una tuitera triunfa al remover conciencias por lo que le ocurrió en un autobús de Málaga

"Hoy me ha pasado algo que me ha dejado no sé si impactada, decepcionada o asqueada" ha escrito la usuaria de Twitter @alejandrawarwit como comienzo de la historia que le ha sucedido al coger un autobús en la zona de Teatinos, en Málaga.

Hoy me ha pasado algo que me ha dejado no sé si impactada, decepcionada o asqueada. Me he montado en teatinos en un autobús y en la siguiente parada estaban esperando un chico en una silla de ruedas de las que tienen motor con una muchacha que lo acompañaba. — Ale☯ (@alejandrawarwit) 7 de mayo de 2018

La chica tendría 17 años y el muchacho poco más, este no tenía ni un mínimo de movilidad en todo el cuerpo. Al intentar desplegar la rampa del autobús, no funcionaba. La muchacha ha ido a comentárselo al conductor y él ni se ha inmutado, lo ha intentado una vez más sin éxito, — Ale☯ (@alejandrawarwit) 7 de mayo de 2018

Al ver que no, este le ha dicho que esperaran al siguiente bus, sin importarle lo más mínimo. La chica ha insistido en que tenía que coger este ya que no le daba tiempo a coger el siguiente porque tenía una exposición en el insti. La solución que le ha dado el conductor, atentos: — Ale☯ (@alejandrawarwit) 7 de mayo de 2018

Que ella sola levantara la silla en peso y la subiera al autobús. La muchacha lo ha intentado pero, (obviamente) no ha podido porque esas sillas pesan una barbaridad. En cuanto me he dado cuenta me he salido del autobús a ayudarla. — Ale☯ (@alejandrawarwit) 7 de mayo de 2018

Lo hemos intentado entre las dos, pero era imposible, levantar la silla con el chico sentado a una distancia considerable del suelo. Lo hemos intentado durante 5 minutos mientras todos los pasajeros del bus miraban sin mover ni un dedo, y el conductor mucho menos. — Ale☯ (@alejandrawarwit) 7 de mayo de 2018

Después de intentarlo e intentarlo, una chica de mi edad (aprox) de la calle, nos ha venido a ayudar y ni siquiera entre las tres éramos capaces, no os imagináis lo que pesaba. Mientras quiero que os creéis la imagen de todos los pasajeros mirando cruzados de brazos — Ale☯ (@alejandrawarwit) 7 de mayo de 2018

Todos personas adultas (hombres y mujeres) con más fuerza que nosotros, inmóviles viendo como no era posible y sin ni siquiera ofrecer ayuda. Al final hemos tenido que coger al chico en brazos, sentarlo en el autobús — Ale☯ (@alejandrawarwit) 7 de mayo de 2018

(Con riesgo de caerse porque no tenía ninguna capacidad de mantener su peso) y levantar la silla entre las tres varias veces hasta que hemos podido sacarla del bordillo y subir el escalón del autobús. — Ale☯ (@alejandrawarwit) 7 de mayo de 2018

NADIE, absolutamente NADIE se ha inmutado, en esto habrán pasado unos 15 minutos como máximo mientras 15 personas cono mínimo miraban como alguien necesitaba ayuda porque NO es capaz de hacer algo tan sencillo como subir a un autobús — Ale☯ (@alejandrawarwit) 7 de mayo de 2018

Ya de por sí me molesta muchísimo que la EMT de Málaga se permita ir con autobuses en los que el acceso para discapacitados no funciona. Me parece deficiente al máximo — Ale☯ (@alejandrawarwit) 7 de mayo de 2018

Pero lo que más me duele es ver la pasividad y la frialdad que han tenido todas esas personas que han mirado y ni han sentido el impulso de ofrecer un mínimo de ayuda, de verdad espero que nunca os veáis en una situación así — Ale☯ (@alejandrawarwit) 7 de mayo de 2018

Porque si todos nos comportáramos así, no sé qué sería de vosotros. — Ale☯ (@alejandrawarwit) 7 de mayo de 2018

Perdón por quitaros vuestro tiempo en algo que os puede parecer una estupidez, pero a mí son estas cosas las que realmente me preocupan de la sociedad en la que vivo cada día. Gracias a quienes lo leáis y os despierte algo de empatía — Ale☯ (@alejandrawarwit) 7 de mayo de 2018

La Empresa Malagueña de Transportes se ha puesto en contacto con la usuaria para conocer los detalles del suceso.

Hola @alejandrawarwit, necesitamos tener más datos: número de bus, número de línea, hora, parada y dirección del trayecto. Por favor remítelo todo a través de clientes@emtsam.es explicando el suceso. Sentimos mucho lo ocurrido. — EMT Málaga (@EMT_Malaga) 8 de mayo de 2018