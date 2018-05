"Quiero sincerarme con vosotros, y es que últimamente no he pasado una buena etapa". Así comenzaba el mensaje con el que Blas Cantó ha revelado en Instagram que acaba de atravesar una depresión.

El cantante ha alarmado a sus seguidores con un texto publicado en sus Stories, en el que habla con toda franqueza de cómo se ha sentido en los últimos tiempos: "Estaba deprimido, sin muchas ganas de nada. Sentía que todo se estaba demorando demasiado, no tenía ilusión por lo que hacía".

A esas preocupantes palabras, el exintegrante de Auryn ha añadido otras más esperanzadoras: "Y estos tres días he conocido gente maravillosa, os he escuchado cantar conmigo y me habéis hecho despertar. Soy muy afortunado, de verdad".

El cantante también ha lanzado un mensaje a su familia y amigos: "Y por fa, familia, amigos que leáis esto, no me echéis la bronca. Somos vulnerables y a veces abrirnos nos ayuda a mejorar y a salir del hoyo. Espero que lo entendáis. Gracias a todos por hacerme sentir vivo otra vez. Nos vemos pronto".