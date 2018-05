Echar gasolina te va a salir más caro por culpa de Trump

La decisión de Donald Trump de romper el acuerdo nuclear con Irán tiene consecuencias que van a afectar a tu bolsillo. La retirada de Estados Unidos ha disparado el precio del petróleo a niveles que se no veían desde finales de 2014.

El barril de petróleo de calidad Brent sube este miércoles un 3% y supera ya los 77 dólares. Este barril es el que debe preocupar al consumidor español, ya que es el utilizado en Europa como referencia para determinar el precio de la gasolina. Por comparar, el precio medio del barril en 2017 fue de 54,25 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril tipo West Texas Intermediate, se eleva más de un 2% y supera los 70 dólares.

Normalmente, el precio de ambos tipos de petróleo evoluciona de manera similar. En lo que va de año, el precio del barril de Brent se ha incrementado un 15%. Por su parte, el barril texano ha subido un 17% en 2018.

#Oil trading at its highest since November 2014. Brent up nearly 3% above $77 a barrel. WTI up 2.8% above $71 a barrel. #IranDeal #OOTT #OPEC #shale

Sí. Un incremento en el precio del barril de petróleo implica que repostar en una gasolinera sale más caro. "Una subida de los precios del petróleo provoca aumentos en los precios de la gasolina y de los derivados del oro líquido", asegura Sergio Ávila, analista de mercados de IG, a El HuffPost.

Sí. España es un país con una gran dependencia energética, especialmente del petróleo. El sector más afectado sería el transporte, ya que la mayor parte se realiza en carretera utilizando derivados del petróleo.

Pero la subida del precio del petróleo afectará a toda la economía. "Teniendo en cuenta que en cualquier proceso productivo se utiliza este combustible, provoca un aumento de los precios y por lo tanto, afecta a largo plazo de forma negativa a la economía, sobre todo de aquellos países que son importadores de petróleo como España", señala Ávila.

El acuerdo nuclear lo impulsó Barack Obama. Lo firmaron seis países en 2015: Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, Francia e Irán. Imponía restricciones al programa nuclear de Irán para que no produjera una bomba nuclear. A cambio, las potencias internacionales levantaban una serie de sanciones económicas que habían impuesto a Teherán, que no podía acceder a los mercados globales para financiarse.

Gracias a este acuerdo, Irán recuperó su posición como el tercer mayor exportador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Tras levantarse las sanciones, las exportaciones iraníes de petróleo pasaron de un millón de barriles diarios a 2,5 millones.

#Iran has the 4th largest #crudeoil reserves in #world, 1/5th of worlds #NaturalGas reserves , is 3rd Largest #OPEC Producer. Iran produces 3.8mln bpd. Iran Currently Exports About 2.5 mln bpd. majority Iran crude goes to #Asia , #Europe #IranNuclearDeal #IranDealWithdrawl