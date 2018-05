El detalle en esta foto de Alberto Chicote que más se está comentando

El cocinero Alberto Chicote ha sorprendido en sus redes sociales al publicar una fotografía cocinando junto al mismísimo Chewbacca, compañero de fatigas de Han Solo en el universo Star Wars.

Chicote estrena este miércoles una nueva temporada de Pesadilla en la cocina, en laSexta, en la que según sus propias palabras es "la temporada más salvaje y con más broncas" y donde los platos serán más asquerosos.

El día antes del estreno, Chicote ha publicado la imagen con el personaje de la saga galáctica y ha dejado un bonito mensaje:

"Mirad 😳 el alumno que me he echado hoy para aprender a cortar jamón. Todo el mundo sabe que no conviene importunar a un Wookie, así que... despacito y con cuidado. (Nótese la cuchilleria 🔪🔪que me he llevado para la ocasión...😳)".

Y claro, la publicación se ha llenado de comentarios que no dan crédito a la imagen. Todos han hecho el mismo comentario y han asegurado que debería haber cortado el jamón con un sable láser.

Además, hay un gran detalle que no ha pasado desapercibido en redes: entre los cuchillos de cortar jamón hay un sable de luz.

Guuaaauuu! Que bueno shohai_real

Yo tiraría directamente del sable láser de los Sky Walker. Así por lo menos mantienes a Chewie a raya! 😅 gatiuse

Habría que probar con esa espada láser toledana 😂😂😂 nagoas

Sería muy clave que estuvieras cortando el jamón con una espada láser. 😂 alcaparrafrita

Ey! Ese felpudo con patas parece mostrar mucho interés! Genial! the_enceladus_anomaly

Lo va a cortar a cuchillo o a sable láser? mantis.gs