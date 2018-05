El 'palo' de Àngels Barceló a Ciudadanos por la estrategia que tan buen resultado le está dando en las encuestas

La periodista de la Cadena Ser Àngels Barceló ha pegado un tremendo 'palo' a Ciudadanos —en su comentario Política de encuestas—, tras la encuesta del CIS conocida este martes en la que la formación naranja queda en segunda posición, muy cerca del PP.

"Es la primera de muchas encuestas recientes que no da a Ciudadanos como ganador de las elecciones", ha afirmado Barceló, quien ha sentenciado: "Ciudadanos sigue subiendo a pesar de no predicar con el ejemplo. Tiene la pechera llena de medallas que se ha autoimpuesto por ser quien más hace por la regeneración".

No obstante, Barceló ha criticado a todas las formaciones políticas, ya que a su juicio "no hacen ni deciden nada sin pensar" en las cuentas: "Lo de hacer política para los ciudadanos es cosa del pasado, ahora se hace la política pensando en la siguiente encuesta".

Hoy hemos conocido el CIS con intención de voto. Y es la primera de muchas encuestas recientes que no da a Ciudadanos como ganador de las elecciones, aunque si logra sobrepasar a los socialistas y acariciar al PP, porque los tres se quedan muy cerca los unos de los otros. En cuarta posición queda Podemos.

Así de golpe podemos deducir que el PP sigue con su caída libre, que Ciudadanos sigue con su imparable ascenso y que el PSOE ha frenado el efecto rebote que vivió tras la elección de Pedro Sánchez como secretario general, para Podemos queda una ligera recuperación. Y tras estos titulares algunas consideraciones que llaman la atención, el PP sigue siendo el partido más votado, según el CIS, a pesar de todo, de toda la corrupción e incluso a pesar del propio presidente Rajoy y su probada incapacidad para resolver problemas.

Ciudadanos sigue subiendo a pesar de no predicar con el ejemplo. Tiene la pechera llena de medallas que se ha autoimpuesto por ser quien más hace por la regeneración, mientras sigue apoyando al partido que menos hace por la regeneración. Pura coherencia.

El PSOE con problemas de ubicación y de discurso con su secretario general fuera de las cortes y Podemos con su líder en las Cortes pero rodeado de los cadáveres políticos que va dejando a su paso.

Hace un tiempo las encuestas eran solo encuestas, los políticos decían no hacerles caso, aunque eran una de sus principales herramientas de trabajo. Ahora ya no se esconden, unos más que otros, no hacen ni deciden nada sin pensar en ellas. Lo de hacer política para los ciudadanos es cosa del pasado, ahora se hace la política pensando en la siguiente encuesta. Y todavía queda mucho para las elecciones.