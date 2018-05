Estos son los favoritos para ganar Eurovisión 2018

El Festival de Eurovisión se vive con la misma intensidad que un clásico de fútbol, y los eurofans se lanzan a apostar por sus favoritos para ganar el certamen en el que Alfred y Amaia representan a España con Tu canción.

Estas son las candidaturas que más suenan para alzarse ganadoras en Eurovisión 2018.

Israel

Hasta este martes y tras dos meses liderando todas las apuestas, Israel se caía del primer puesto del ranking. Aun así, Netta Barzilai y su canción Toy siguen sonando como uno de los grandes favoritos.

Chipre

El relevo del primer puesto que ocupaba Israel lo cogió Chipre, que también suena como un firme candidato para proclamarse ganador con Eleni Foureira y Fuego. La artista es conocida como la Beyoncé del certamen.

Noruega

La candidatura de Noruega también es uno de los platos fuertes del certamen de este año. Su representante, Alexander Rybak, acude por segunda vez en nombre de su país, tras ganar en 2009 con Fairytale. Esta vez cantará That's how you write a song.

Estonia

La Forza de Estonia y Elina Nechayeva también se sitúa en la cabecera de las apuestas. La cantante llega a Lisboa tras ganar el Eesti Laul 2018, un programa del estilo de Objetivo Eurovisión.

Francia

Francia es otra de las debilidades de los eurofans, con el dúo formado por el vocalista Émilie Satt y el productor Jean-Karl Lucas. Ganaron por goleada el programa Destination Eurovision con Mercy en la televisión pública francesa.

República Checa

La puesta en escena de la República Checa ha convertido su candidatura en otra de las grandes favoritas. La representación arriesga tanto con las acrobacias que su cantante, Mikolas Josef, sufrió un pequeño accidente durante uno de los ensayos de Lie to me y que le obligó a guardar reposo durante una semana.

Este año muchas de las apuestas coinciden con el apodado Oráculo de Divinity, por el que ganaría Israel. El canal de televisión ha utilizado algunos años una de las canciones del certamen para sus autopromociones, y posteriormente los mismos temas han resultado ganadores. En esta ocasión lo ha hecho con Toy, aunque hasta la madrugada de este sábado no sabremos si el oráculo sigue vivo.