La indignante respuesta de Montoro cuando le hablan de la manipulación en TVE

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha negado este miércoles a la oposición que exista manipulación en los informativos de RTVE y ha recomendado al senador socialista Óscar López que, si no le gustan los informativos de la corporación pública, cambie de canal, porque "hay muchos".

"Hoy, en términos de audiencia, son los primeros informativos de la televisión (...) ¿A usted no le gustan? Pues muy bien. Yo creo en la libertad de prensa en España. Cambie usted de canal, hay muchos", ha aseverado Montoro tras las críticas de López sobre manipulación y mala gestión en la radiotelevisión pública.

Durante una interpelación en el pleno del Senado sobre la renovación del Consejo de Administración y del presidente de RTVE, el senador socialista ha calificado el bloqueo parlamentario a esta reforma de "sencillamente intolerable", y la situación de la corporación pública, de "absolutamente insostenible" por la deuda, el sectarismo y la manipulación informativa.

Montoro, al senador socialista Óscar López: "Si no le gusta RTVE, cambie de canal" #sosRTVE #DefiendeRTVE #RTVEdeTodos https://t.co/P0nnL6ef2k pic.twitter.com/dQy455FnsW

Montoro ha insistido en que son el Congreso y el Senado quienes han de decidir cómo se renueva la cúpula de RTVE: "El Gobierno no tiene nada que decir sobre esta materia: nada, nada".

Asimismo, ha defendido que la actual gestión de la corporación pública ha logrado reducir su deuda y acabar con el déficit.

Posteriormente, el ministro ha respondido de manera similar a la diputada de Unidos Podemos Noelia Vera en el Congreso:

Le cito a Montoro los casos de manipulación en RTVE que denuncian trabajadores/as en #AsiSeManipula. Me responde que si no me gusta, cambie de canal. Con todo su rostro 😡 #DefiendeRTVE pic.twitter.com/0w1YL4jmpF