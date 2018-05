Oriana estalla tras las bromas pesadas de Carmen Gahona en 'Supervivientes'

Atrapada en la entrepierna de Carmen Gahona, mojada con un vaso de agua por la colaboradora o haciendo un topless involuntario cuando la andaluza le tiró del vestido. Son algunas de las situaciones en las que se ha visto Oriana Marzoli, colaboradora de Supervivientes (Telecinco) durante las galas de Tierra de Nadie. Este martes ha estallado.

Muchos usuarios de las redes sociales se han preguntado cada martes dónde está el límite de Gahona y sus bromas pesadas, así como la barrera de la paciencia de Oriana, y esta semana la gota ha colmado el vaso. La extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa (Cuatro) intentó hablar en varias ocasiones para comentar un vídeo del programa, aunque le resultó imposible expresar su opinión debido a los constantes cortes de la pareja de Chiquetete, que intentó hacer gracia con ellos.

Sin embargo, Oriana no pudo más y se puso nerviosa hasta el punto de que el presentador Jorge Javier Vázquez —que también colaboró en la broma— le sugirió que abandonase el plató para calmarse. Así lo hizo, aunque sirvió de poco porque el enfrentamiento continuó tras las cámaras.

Después de la publicidad, Oriana volvió al plató entre lágrimas. "Si en el próximo programa me puedo sentar en otro sitio, te lo agradezco. Tengo un límite, ya no me hacen gracia las tonterías", explicó la concursante de Supervivientes que menos ha durado en una edición del concurso (12 horas, en 2017). Además, la joven aseguró que Gahona le dijo fuera de cámaras, en presencia de otra colaboradora, que se "tome la pastilla" y que sus "lágrimas son falsas". "Tócate las narices", apostilló.

Lejos de pedir perdón, Carmen Gahona avisó al presentador y a los colaboradores: "Que nadie se meta, ya lo arreglamos nosotras".

Mira el momento aquí.