Arrasa con la historia de Emilio, un escritor de 82 años que ha vendido un solo libro

Twitter, ese lugar que alberga horrores, también puede acoger historias maravillosas. El usuario Cuco (@LSunshinee) ha arrasado con una de ellas: tiene como protagonista a Emilio, un escritor de 82 años que ha vendido un único ejemplar de su libro.

La historia que Cuco ha relatado en un hilo que tiene ya más de 15.000 retuits comienza de forma muy triste. Otro tuitero se cruzó con el escritor en la Feria del libro de Almería, donde le confesó que no había vendido un solo ejemplar de su libro.

Es un volumen titulado El mundo visto a los ochenta, y Emilio habla en él de su infancia, de la religión, de Dios, de la sociedad de hoy...

Cuco se enterneció y quiso comprar el libro, así que se puso en contacto con la editorial. Su sorpresa fue que el propio Emilio respondió a su interés con un mensaje en el que le daba su número de teléfono y le emplazaba a una conversación. Era el comienzo de una gran amistad:

Bien pues hoy le he llamado. Hemos estado hablando una hora y media y me he dado cuenta de que es una persona fabulosa. Hemos hablado de todo y me ha comentado de primera mano que no ha vendido ni un libro. Su primer y único comprador he sido yo.