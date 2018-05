La inesperada confesión de Óscar Martínez a Alba Carrillo que acabó con un brutal corte

Ven a cenar conmigo gourmet edition, en Cuatro, afronta su segunda tanda especial de famosos con cuatro grandes espada de la pequeña pantalla: Alba Carrillo, Óscar Martínez, Antonia Dellatte y Fortu.

Este programa especial, en el que participan famosos, ha sido uno de los éxitos de la temporada de Mediastet. Sus primeros participantes fueron Ana Obregón, Víctor Janeiro, Lucía Etxebarría y Rappel.

En esta ocasión, el momento más comentado lo han protagonizado Carrillo y Martínez, este último, anfitrión de esta semana.

En un momento dado, el que fuera presentador junto a Ana Rosa, quiso confesarse con Alba Carrillo y le aseguró que "es una mujer con la que no le importaría llegar a mayores".

Además, le confesó que conocía a sus exparejas: el motorista y dj Fonsi Nieto y el tenista Feliciano López.

Pero la respuesta de Carrillo no dejó lugar a dudas: "Los hombres famosos son muy egoístas, muy egocéntricos. No quiero un tercer novio famoso. Sería la tercera vez que me tropiezo con esa piedra. Eso ya sería como para darme con la piedra en la cabeza".