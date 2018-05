Karl Lagerfeld "odia" a Merkel: "No quiero seguir formando parte de ese club de neonazis"

El diseñador de moda Karl Lagerfeld, exasperado por la política migratoria de Angela Merkel —que en su opinión provocó la entrada del partido ultraderechista AfD en el parlamento—, amenazó en una entrevista con renunciar a la nacionalidad alemana "si esto continúa".

"¿Tenía que decir que había que recibir a un millón de migrantes (...)? Hay que recordar el pasado que tenemos en Alemania. Odio a Merkel por haberlo olvidado", afirmó el director artístico de Chanel en una entrevista a la revista francesa Le Point.

Merkel "quiso dar buena imagen, es su vertiente de hija de pastor que no soporta el mal que Alemania ha hecho a los demás desde 1933. La paradoja es que queriendo reparar este mal, lo precipita al poder. El AfD era inexistente y con una sola frase ella lo hizo existir, ahuyentando a dos millones de electores y enviando a cien de estos neonazis al parlamento", afirmó Lagerfeld.

"Si esto continúa, abandono la nacionalidad alemana. No quiero seguir formando parte de ese club de neonazis", añadió el modisto.

"Pero no por ello quiero hacerme francés. No me gustan las naciones, soy cosmopolita", explicó el diseñador nacido en Hamburgo, en el norte de Alemania.

Sin embargo, hace unos meses Lagerfeld había afirmado en otra entrevista a una revista francesa sentirse alemán "a fondo". "Está en mis genes y no tengo ningún problema con eso. Porque Merkel hace tonterías no voy a renunciar a ser alemán", dijo a Madame Figaro.

En noviembre, otras declaraciones del modisto sobre Merkel y los migrantes, a quienes calificó de "enemigos" de los judíos, habían desatado una polémica. "No se puede, incluso si pasan décadas, matar a millones de judíos para hacer venir después a millones de sus peores enemigos", afirmó en el canal de televisión francés C8.