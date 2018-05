Miles de estudiantes se suman a la huelga contra la sentencia de 'La Manada'

El grito de "No es abuso, es violación" ha vuelto a escucharse este mediodía en más de 40 ciudades españolas donde miles de estudiantes de institutos y universidades, convocados por el Sindicato de Estudiantes, se han manifestado en contra de la sentencia de La Manada.

Este jueves #10MLaManadaFeminista sale a la calle a luchar contra el machismo, a luchar contra los que condenan a las mujeres que han sido violadas, ¡basta ya de justicia patriarcal! #LaManadaSomosNosotras #10M pic.twitter.com/o7ZBCtSmjT — Sindicato de Estudiantes (@SindicaEstudian) 8 de mayo de 2018

Cientos de estudiantes, la mayoría mujeres, se han concentrado esta mañana en la Puerta del Sol contra la sentencia de La Manada y han clamado "fuera machistas de los juzgados", al considerar que este fallo judicial es "patriarcal".

La protesta ha comenzado este mediodía, coincidiendo con la huelga estudiantil, y los convocantes, el Sindicato de Estudiantes, ha decidido hacer una manifestación hasta el Ministerio de Justicia.

Con una gran pancarta en la que se ha podido leer: "No es abuso, es violación. Nosotras sí te creemos", han proclamado consignas como "Justicia de mierda, la estáis juzgando a ella", "Esto pasa por un gobierno facha", "Disculpa las molestias, nos están asesinando" y "Dónde están, no se ven, las mujeres del PP".

Una de las manifestantes que se encontraba en la cabecera es la hermana de Diana Quer, Valeria, quien ha señalado a los medios que protesta en su nombre, "porque ella no puede hacerlo".

"Grita por las que no pueden", "Nosotras somos la manada", "Si no nos matan no nos creen" y "A ese magistrado no lo han violado", han sido algunos de los mensajes de las pancartas de esta protesta.

Unos 4.500 estudiantes, según la Guardia Urbana, se han manifestado por el centro de Barcelona bajo la pancarta "No és abús és violació. Nosaltres sí que et creiem". Los manifestantes han partido de la plaza Universitat hasta Sant Jaume coreando consignas como "Tranquila hermana, aquí está tu manada", "Jueces y fiscales también son culpables", "Yo sí te creo" y "Els carrers seran feministes".

Otras consignas que se han coreado durante la manifestación han sido "No es abuso, es violación", "Denúncia arxivada, dona assassinada", "Sense les dones no hi ha revolució", "Dónde está, dónde está, Arrimadas dónde está", "Dónde están las mujeres del PP" y "No me silbes, no soy un perro".

Los estudiantes, mayoritariamente mujeres, portaban pancartas con mensajes que rezaban "Mira qué bonita mi manada", "Hasta que no me maten no me van a creer" y "Si nos tocan a una nos tocan a todas".

"Nosotras sí te creemos"

"Nosotras sí te creemos" es lema que encabeza la protesta en Pamplona, donde los estudiantes se están congregando desde mediodía en la plaza del Ayuntamiento, la mayoría chicas, y corean consignas como "No es abuso es violación", "Gora borroka feminista" (Viva la lucha feminista), "Tranquila hermana ésta es tu manada" o "Ninguna agresión sin respuesta".

En declaraciones a los periodistas, Marina Mata, representante del Sindicato de Estudiantes y de la Plataforma 'Libres y Combativas', se ha mostrado convencida de que la respuesta a la huelga "va a ser multitudinaria" tanto en los institutos como en las universidades, si bien de momento no cuenta con cifras de seguimiento.

Asimismo, ha opinado que el respaldo "va a aumentar en las próximas horas". "Estamos en época de exámenes y hay gente que a lo mejor ha tenido que asistir a primera hora y luego ha tenido que salir del instituto para acudir a la concentración", ha explicado.

Mata ha hecho una valoración "muy positiva" de la convocatoria de huelga que han organizado apenas una semana después de conocer esta sentencia, a su juicio, "completamente vergonzosa" por parte de "estos tres jueces de Pamplona diciendo que era únicamente abuso, descartando la violación". "Hemos convocado más de 40 concentraciones y manifestaciones en todo el Estado y creemos que los estudiantes vamos a responder masivamente a esta agresión", ha recalcado.

Además, la representante del Sindicato de Estudiantes ha criticado el voto particular de uno de los jueces "diciendo que incluso hubo gozo y disfrute". "Es un escándalo que esto se pueda producir y es un reflejo más de la violencia institucional que sufrimos todas las jóvenes y de la justicia machista que hay en este país", ha subrayado.

"No solamente somos los estudiantes sino que el conjunto de la sociedad estamos en contra de esta sentencia que es un reflejo de la justicia machista que tenemos", ha aseverado.

Estas son algunas de las imágenes que han dejado las manifestaciones en otras ciudades del país: