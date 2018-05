Rajoy: "El mayor adversario que tengo es Podemos"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha acudido esta mañana a Antena 3 y, en una entrevista con Susanna Griso en el espacio Un café con Susanna, ha tratado de templar gaitas con Ciudadanos, que en las encuestas pisa los talones a su partido, el PP, y con cuyo líder, Albert Rivera, tuvo ayer un agrio enfrentamiento en el Congreso. De momento, ha enfatizado que no da por roto el pacto de legislatura que tiene con el partido de centro y que hará todo lo necesario para que se mantenga vivo.

Rajoy niega la mayor: su mayor adversario político no es el partido naranja, dice, sino Podemos, "porque sus planteamientos distan mucho de lo que quiero para España". A su entender, es importante destacar que "en lo fundamental" están "de acuerdo" con Ciudadanos y por eso se logró alcanzar el acuerdo que lo llevó a La Moncloa de nuevo. "En lo fundamental estamos de acuerdo: defendemos la unidad de España, la soberanía nacional, el sistema democrático y todos -ha añadido- queremos que a la mayor celeridad haya un gobierno en Cataluña dentro de la ley", ha resumido.

Sobre el calificalivo que ayer lanzó a Rivera, "aprovechategui", le ha quitado hierro y ha asegurado que simplemente "le salió", que es algo que dice con cierta frecuencia. "Suelo ser bastante educado". "Lo de ayer, lo doy por no producido. Lo considero un episodio poco importante en un asunto que es el más importante que ha tenido España en mucho tiempo", ha insistido, sin querer profundizar más en el rifirrafe.

"Estoy convencido de que PP, PSOE y C's seguiremos yendo juntos", ha dicho, en referencia a la aplicación del artículo 155, después de que ayer Rivera dijera desde su escaño que le va a retirar el apoyo a Rajoy porque no está defendiendo la legalidad, en toda su extensión, en la comunidad catalana. "Cataluña merece un Gobierno que trabaje por y para todos los catalanes. Hay que recuperar la normalidad institucional, económica y social", ha aseverado. Además, se ha mostrado partidario de abrir "un proceso de diálogo" en cuanto se constituya un nuevo gobierno en Cataluña. "Estoy dispuesto a hablar con ese Gobierno", ha declarado. "Haré todo lo que esté en mi mano para normalizar la situación".

Y sobre el escándalo de Cristina Cifuentes y su pillada en el Eroski hurtando cremas, Rajoy ha reconocido que se llevó "un disgusto" al ver el vídeo, que fue su primera reacción, "muy humana por otra parte". Ha remarcado que la presidenta de la Comunidad de Madrid se fue por algo "que nada tiene que ver con la gestión" de la región, donde las cosas se hacen "bien", como en las legislaturas populares que la precedieron. ¿Fue fuego amigo el que filtró aquel vídeo escandaloso? Rajoy echa balones fuera:

Muy light ha estado también al valorar la hipotética condena a su partido por tener una caja B en su sede de la madrileña calle Génova. Se le acusa de ser partícipe a título lucrativo, lo que "parece", dice, que es un delito, pero lo es por no conocer lo que estaba pasando. "Ser condenado por algo que no conocía no es algo que deba merecer el mismo reproche que ser condenado por algo que sí conocía", ha matizado.

#DIRECTO | Rajoy, sobre la presunta caja 'B' del PP: "Ser condenado por algo que no conocía no es algo que deba merecer el mismo reproche que ser condenado por algo que sí conocía" #CaféRajoy https://t.co/KzhyCK0OeG pic.twitter.com/3MEu1Q18VF — Antena3Noticias (@A3Noticias) 10 de mayo de 2018

La autocrítica por los casos de corrupción que salpican a su formación no ha aparecido por ningún lado. Es más: Rajoy ha dicho hoy que tiene una "magnífica opinión, la mejor" del expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón, citado como investigado en el caso Lezo, y ha asegurado que es una persona "honrada, decente y competente".

"Si es necesario, se cambia la ley"

Respecto a la sentencia de La Manada, ha asegurado que "si es necesario, se cambia la ley" si en el estudio de la comisión creada para revisar el Código Penal se entiende que no quedan bien definidos delitos sexuales de gravedad. Rajoy ha enfatizado que en su pensamiento lo esencial es "la víctima" del ataque y que hay que trabajar "para que no vuelva a repetirse" algo así.

El presidente del PP también ha rechazado que haya una pelea abierta entre la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, un debate que ha tildado de "muy machista", que no se daría si los protagonistas fueran hombres. Es un tema "muy pequeño", una cuestión "irrelevante", que no se daría si afectase a "dos señores", ha dicho en un tono severo.

En materia económica, Rajoy ha remarcado que recibió un país "en quiebra" y hoy "España lidera el crecimiento y la creación de empleo en Europa". "Mi prioridad es alcanzar los 20 millones de personas trabajando en España, me falta uno. Eso supone mejorar la vida de la gente y nos va a permitir obtener más recursos que destinaremos a los servicios públicos", ha dicho, recordando una de sus principales promesas de campaña. "Con los presupuestos subirán las pensiones, el salario mínimo, el sueldo de los funcionarios y el gasto social. Queremos que la recuperación llegue a todos", ha garantizado.

Tras sus polémicas declaraciones en Onda Cero, cuando dijo aquello de "no nos metamos en eso ahora" al hablar de brecha salarial, este jueves Rajoy ha dicho que hay que "acabar" con ella "y con cualquier otra brecha de género". "Apostamos por la igualdad real", ha defendido.

Con ETA, ni un paso atrás

Rajoy ha dejado claro en Antena 3 que no se va a mover de la ley en cuanto a la política penitenciaria para los presos de ETA y ha negado que haya negociado este asunto con el PNV. Casi enfadado, ha dicho que le parece un "un espanto" cómo surgen algunas noticias, como la que anunciaba un posible viraje en esta materia, porque a veces alguien dice algo y él tiene que estar explicando que no es verdad. Eso es lo que ha ocurrido, según él, ante unas supuestas negociaciones con los nacionalistas vascos sobre el traspaso de la gestión de la Seguridad Social o el acercamiento de presos de ETA.

"No lo he negociado porque no me lo han pedido, y si me lo hubieran pedido, tampoco lo habría negociado. Yo -ha asegurado- sólo he negociado presupuestos". En todo caso, ha recalcado que va a mantener la misma política antiterrorista que ha llevado a cabo desde que llegó al Gobierno porque considera que ha sido eficaz.