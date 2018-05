NOTICIAS

Rajoy insinúa que hay machismo en Atresmedia... en una entrevista en Atresmedia

Tras las polémicas declaraciones en enero de 2018 en Onda Cero, en las que al hablar de brecha salarial defendía que "no nos metamos en eso ahora" , este jueves Mariano Rajoy se quiere sumar al discurso feminista lamentándose de que no haya más mujeres en las cúpulas directivas de la empresa privada: "Yo hoy he llegado a esta casa, AtresMedia, y entonces me han recibido unos directivos, y todos eran hombres. Fíjese, en esta misma casa. Luego está usted aquí, pero no está usted en el despacho". Así contestaba el presidente del gobierno a Susanna Griso cuando esta le trasladaba la pregunta de una ciudadana sobre la igualdad salarial entre géneros.